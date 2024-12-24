11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki hasar böyle görüntülendi
BALIKESİR - Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yarandı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken fabrikadaki hasar böyle görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mühimmat Fabrikasındaki Patlama: 11 Ölü - Son Dakika
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