Fransa'nın Mulhouse kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Fransa'da bıçaklı saldırı meydana geldi. Ülkenin doğusundaki Mulhouse kentinde meydana gelen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Polis, 1 şüpheliyi gözaltına alırken, saldırının nedeni ve saldırganın kimliği açıklanmadı. - PARİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Mulhouse'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?