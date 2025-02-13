Münih\'te Araç Kalabalığa Daldı: 28 Yaralı

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Almanya'nın Münih kentinde bir aracın Verdi işçi sendikası üyelerinin eylemi sırasında protestocuların arasına daldığı olayda yaralananların sayısı 28'e yükselirken, gözaltına alınan sürücünün 24 yaşında Afgan bir sığınmacı olduğu bildirildi.

Almanya'nın Münih kentinde bir aracın kalabalığa daldığı olayda yaralı sayısı arttı. Seidlstrasse Caddesi'nde Verdi işçi sendikası üyelerinin eylemi sırasında yerel saatle 10.30'da gerçekleştirilen olayda yaralananların sayısı 28'e yükseldi.

Alman basınına konuşan polis, gözaltına alınan sürücünün 24 yaşında Afgan bir sığınmacı olduğunu açıkladı. Afgan sürücünün Verdi işçi sendikası üyelerinin arkasında hareket eden bir polis aracını sollayarak kalabalığa daldığını belirten polis, sürücüyü durdurmak için araca ateş açıldığını aktardı. Polis, "saldırıya başka kişilerin de karıştığı" ihtimalinin üzerinde durulmadığını belirtti.

Afgan sürücü 2016 yılı sonunda Almanya'ya geldi

Alman SPIEGEL gazetesinin haberinde, aracın sürücüsünün isminin Farhad N. olduğu, 2001 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'de doğduğu, 2016 yılı sonunda ise Almanya'ya geldiği bilgisi paylaşıldı. Haberde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin sığınma başvurusunu reddettiği Farhad N'nin daha sonra sınır dışı etmeyi durduran bir izin aldığı ve Münih'te yaşadığı aktarıldı.

"Olayın bir saldırı olduğundan şüpheleniliyor"

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, "Olayın bir saldırı olduğundan şüpheleniliyor" ifadelerini kullanırken, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ise zanlının daha önce uyuşturucu ve hırsızlıkla bağlantılı olarak gözaltına alındığını söyledi. - MÜNİH