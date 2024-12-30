Muradiye\'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada ülkeye yasadışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan A.K., A.Ö., İ.Ö. ve S.S. organizatörler, sevk edildikleri Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - VAN