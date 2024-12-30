Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 510 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen faaliyetler çerçevesinde 510 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Muradiye'de 510 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?