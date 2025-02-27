Muradiye\'de Tandır Evi Yangını

3.Sayfa

Van'ın Muradiye ilçesinde tandır evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde ikamet eden Cemal Hasar isimli vatandaşa ait tandır evinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri anında müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında tandır evi kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan kışlık yakacaklar kül oldu. - VAN