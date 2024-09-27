Murat Övüç'e şantaj şoku: Konu oğlu olunca açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
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Murat Övüç'e şantaj şoku: Konu oğlu olunca açtı ağzını yumdu gözünü

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Geçtiğimiz günlerde oğlunun nişanında gelinine 2 kg altın takmasıyla gündeme gelen Murat Övüç şimdi de, oğlunun uygunsuz video ve fotoğraflarının çekilmesiyle sarsıldı. Oğlu Burakcan Övüç'ün, yakın arkadaşlarının şantajına maruz kaldığını açıklayan Övüç sosyal medyadan ateş püskürdü. "Oğlumun her gün bizde olan yakın arkadaşları onun uygunsuz videolarını ve resimleri çekmişler gizli gizli. Bunlar yedikleri kaba pisleyen s.....sizler" diyerek öfke kustu.

27.09.2024 15:29  Güncelleme: 15:53
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Abartılı makyajı ve dikkat çekici tarzı ve sosyal medyada paylaştığı gönderilerle sıkça gündeme fenomen Murat Övüç oğlunun şantaj olayıyla sarsıldı. Son günlerde özel hayatındaki sorunlarla adından söz ettiren Övüç geçtiğimiz aylarda oğlunun nişanında gelinine 2 kg altın takarak dikkat çekmişti.

Murat Övüç'e şantaj şoku: Konu oğlu olunca açtı ağzını yumdu gözünü

"YEDİKLERİ KABA PİSLEYEN ..."

Övüç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada oğlu Burakcan Övüç'ün, arkadaşları tarafından uygunsuz görüntülerinin gizlice çekildiğini ve şantaj yapıldığını duyurdu. "Oğlumun her gün bizde olan yakın arkadaşları onun uygunsuz videolarını ve resimleri çekmişler gizli gizli. Bunlar yedikleri kaba pisleyen ş****sizler. Oğlumun uygunsuz neyi olabilir? Bir cahillik yaptı, ne yaptıysa yaptı... Neden gizli çekiyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getiren Övüç, durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Murat Övüç'e şantaj şoku: Konu oğlu olunca açtı ağzını yumdu gözünü

"SEN KİME ŞANTAJ YAPIYORSUN"

Ayrıca, "Bu bir suç değil mi? Bizim evimizde bunu siz nasıl yapıyorsunuz? Bir de para vermezsen biz bunları yayınlarız diyorlar. Yayınlasana. Sen kime şantaj yapıyorsun?" diyerek diyerek öfkesini dile getirdi.

Murat Övüç\'e şantaj şoku: Konu oğlu olunca açtı ağzını yumdu gözünü

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Son Dakika 3.Sayfa Murat Övüç'e şantaj şoku: Konu oğlu olunca açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • DORUĞUN GERZESİ:
    Allah günah yazmasında .... 34 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bu Paralar nereden geliyor 28 5 Yanıtla
    Kemal Demir:
    Yaptığı şovlar ve reklam gelirlerinden 0 0
  • Sabri İnce:
    Arkadaş ortamında "Uygunsuz" fotoğraf . O ortamda herkes uygunsuz olmalı yoksa ? 31 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    babam ve oglum 2 sinemalarda 26 2 Yanıtla
  • güven elibol:
    Sizin gibilere hak 20 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Oglu babasiyla gurur duyuyordur aimdi:) 13 2 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    Annesi olarak oğlunu savunmanı anlıyorum da. Oğlun da kocaman adam, çıksın kendini savunsun. Arabada bira içip havaya ateş etmesini biliyor. 14 0 Yanıtla
  • Nadir cankurt:
    insancıl he aranıyorsa kolluk kuvvetlerine neden haber vermiyorsun yardım ve yaltakçılıktır bu 7 0 Yanıtla
  • tolga öztel:
    kızdırmayın murat abiyi 4 2 Yanıtla
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