Muratlı\'da Bıçaklı Aile Katliamı: Baba Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen 40 yaşındaki Murat Çoban'ın cenazesi toprağa verildi.

Yaklaşık 20 gün önce Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda; cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç., annesi Nilay Çoban'ı bıçaklayarak öldürürken, babası Murat Çoban ile amcası Gürcan Çoban, yengesi Fatma Çoban ve dedesi Celil Çoban'ı da bıçakla yaralamıştı.

Olayın ardından Çerkezköy ilçesinde hastanede tedavisi süren baba Murat Çoban da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Çoban'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'nde Yeni Fatih Camii'ne getirildi. Çoban'ın kardeşi Gürcan Çoban ve babası Celil Çoban ile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Çoban'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Muratlı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, Çoban ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ