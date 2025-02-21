Muratlı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İstiklal- Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cevat K. (50) idaresindeki 59 plaka sayılı otomobil, Haldun G. (39) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emniyet ekipleri kaza mahallinde trafik akışının güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ