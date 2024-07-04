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Muş'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

MUŞ - Muş'ta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan örtü yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına aldı.

Bayrak Tepe mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, asker, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık iki saat süren yoğun bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının büyümeden söndürülmesiyle büyük bir felaketin önüne geçildi.

Yetkililer, vatandaşları yangın tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bir vatandaş ise kaplumbağayı yangın bölgesinden uzaklaştırarak hayatını kurtardı. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Muş İtfaiye Müdürü Fahrettin Algan, ihbar üzerine 3 araç ve 8 personelle yangın bölgesine hızlıca hareket ettiklerini söyledi. Daha sonra yangın bölgesine AFAD, polis, asker ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin geldiğini söyleyen Algan, "Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan yangını söndürdük. Bu yıl fazla ot var, dolayısıyla yangın da çok oluyor. Ekiplerimiz ile birlikte yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattık" dedi.

Yangın bölgesinde söndürme çalışmaları yaptıklarını söyleyen Orman İşletme Şefi Gökhan Alkış ise "112 Acil Çağrı Merkezinden bize gelen ihbarı hemen değerlendirdik. İlk müdahale aracımız olan arazöz ve 12 kişilik ekiple hemen olay yerine intikal ettik. Olay yerine geldiğimizde örtü yangını şeklinde ilerliyordu. İş makinesi yardımı ile yangının önünü kestik ve ardından kontrol altına aldık. Ekiplerimiz soğutma çalışması yaptı" ifadelerini kullandı.