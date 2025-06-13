Muş'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Muş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

MUŞ - Muş-Kulp kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muş-Kulp kara yolu üzerinde bulunan Suvaran köyü yakınlarında meydana geldi Sürücülerinin isimi öğrenilemeyen 49 AAE 042 plakalı hafif ticari araç ile 45 AGS 606 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 45 AGS 606 plakalı otomobil ters dönerken, her iki araçtaki toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların ve sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.