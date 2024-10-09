Muş'ta Traktör Devrildi

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Şeker pancarı yüklü traktör devrildi

MUŞ - Muş'ta şeker pancarı taşıyan traktör ve römorkun devrilmesi sonucu şeker pancarları yola saçıldı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş- Bitlis kara yolu üzerinde meydana geldi. Abdullah Balkaya'nın kullandığı 49 AAT 976 plakalı şeker pancarı yüklü traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu arkasında bağlı bulunan römorkla birlikte devrildi. Yola saçılan şeker pancarından dolayı bir süre kapalı kalan kara yolu, temizleme çalışmaları ve traktörün kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.