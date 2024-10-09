Şeker pancarı yüklü traktör devrildi
MUŞ - Muş'ta şeker pancarı taşıyan traktör ve römorkun devrilmesi sonucu şeker pancarları yola saçıldı.
Alınan bilgilere göre kaza, Muş- Bitlis kara yolu üzerinde meydana geldi. Abdullah Balkaya'nın kullandığı 49 AAT 976 plakalı şeker pancarı yüklü traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu arkasında bağlı bulunan römorkla birlikte devrildi. Yola saçılan şeker pancarından dolayı bir süre kapalı kalan kara yolu, temizleme çalışmaları ve traktörün kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Muş'ta Traktör Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?