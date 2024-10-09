Muş\'ta Traktör Devrildi, Yol Kapandı

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MUŞ (İHA) – Muş'ta şeker pancarı yüklü traktörün devrilmesi sonucu şeker pancarları yola saçıldı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş- Bitlis karayolu üzerinde meydana geldi. Abdullah Balkaya'nın kullandığı 49 AAT 976 plakalı şeker pancarı yüklü traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arkasına bağlı römorkla birlikte devrildi. Etrafa saçılan şeker pancarları nedeniyle bir süre kapalı kalan karayolu, yolun temizlenmesi ve traktörün kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. - MUŞ