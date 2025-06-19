Muş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilogramdan fazla metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen risk analizi çalışmaları çerçevesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen bazı şahısları fiziki takibe aldı.

Yeni Hastane Caddesi üzerinde durdurulan şüpheli şahıslar ve araçlarında uzman ekiplerce yapılan aramada, aracın içerisine gizlenmiş halde 4 parça halinde şeffaf poşetler içinde ağırlığı 2 kilo 15 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MUŞ