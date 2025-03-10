Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Muş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

10.03.2025 23:09
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Muş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

MUŞ - Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonunda peynir bidonları içerisine saklanan uyuşturucu madde ile çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, yapılan aramalarda 287 gram esrar, 461 gram eroin ve 12 gram afyon sakızı ele geçirdi. Ayrıca, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara, 560 bin adet makaron ve 60 kilogram kıyılmış tütüne el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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