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Muşlu ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla DEM Parti Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 158 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

8 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden acılı anne Ayten Koçhan, PKK'dan ve DEM Parti'den oğlunu istediğini söyleyerek, "Ersin oğlum beni duyuyorsan teslim ol. Dağın başında, mağaralarda devlet kurulmaz. Bu bizim işimiz değil. Gel devlete teslim ol, devlete sığın. 4 yıla yakındır eylemimizi sürdürüyoruz ve devam edeceğiz. Dağda bir tane kalana kadar eylemime devam edeceğim. Yeter analar-babalar ağladı. Biz artık evlat hasretine dayanmıyoruz" dedi.

Şahinaz Özcan da, DEM Parti'nin ve PKK'nın milleti kandırdığını dile getirerek, "DEM Parti'den, PKK'dan çocuğumu istiyorum. DEM Parti ve PKK milleti kandırıp çocuklarını götürüyor. Onların devleti nerededir? Devlet böyle olmaz. Devletimiz birdir, bayrağımız birdir. Dağda bir kişi kalana kadar eylemime devam edeceğim. Atilla, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol" şeklinde konuştu.