Myanmar'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor

Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, ülkede meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 144'e, yaralı sayısının da 732'ye yükseldiğini açıkladı.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, ülkede meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 144'e, yaralı sayısının da 732'ye yükseldiğini açıkladı. Hlaing, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında uluslararası yardım talep edildiğini belirterek, "ASEAN Afet Yönetimi Konusunda İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi (AHA) ve Hindistan'dan gelen bazı destek tekliflerine izin verdim" dedi.

6 bölgede OHAL ilan edilmişti

Ülkeyi 2021'deki darbeden bu yana yöneten askeri cunta Mandalay, Sagaing, Bago, Magway bölgeleri ile Shan eyaleti ve başkent Naypyidaw'da acil durum ilan etmiş, uluslararası insani yardım talebinde bulunmuştu. Deprem Tayland ve Çin gibi çevre ülkelerden de hissedilmiş, Tayland'da inşaat halindeki 30 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti. - NAYPYİDAW