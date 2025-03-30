Myanmar'da Deprem Faciası: 1700 Ölü - Son Dakika
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Myanmar'da Deprem Faciası: 1700 Ölü

Cuma günü Myanmar'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 1700'e, yaralı sayısı ise 3400'e ulaştı.

30.03.2025 14:55
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Myanmar'da Cuma günü meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 700'e yükseldi.

Myanmar'da Cuma günü meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, devam eden arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 700'e yükseldiği belirtilirken, yaralı sayısının 3 bin 400 olduğu aktarıldı. Açıklamada, 300'den fazla kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Yıkım çok büyük ve insani ihtiyaçlar her geçen saat artıyor. Sıcaklıkların artması ve muson mevsiminin birkaç hafta içinde yaklaşmasıyla birlikte, ikincil krizler ortaya çıkmadan önce etkilenen toplulukların istikrara kavuşturulmasına acil ihtiyaç duyulmaktadır" denildi.

Myanmar'a yardım çalışmaları

Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında Cuma günü yerel saatle 12.50 sıralarında 7.7 büyüklüğünde bir deprem, yaklaşık 12 dakika sonra da 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana gelmişti. Depremlerin ardından Çin, Hindistan, Malezya ve Rusya destek ekipleri ve erzak yardım çalışmaları başlatmış, Birleşmiş Milletler ise Myanmar'a destek amacıyla 5 milyon dolar acil yardım fonu duyurmuştu. Yeni Zelanda 2 milyon Yeni Zelanda doları yardım sağlayacağını açıklamış, Güney Kore de Myanmar'a ilk etapta 2 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını belirtmişti. - NAYPYİDAW

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Myanmar'da Deprem Faciası: 1700 Ölü - Son Dakika

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