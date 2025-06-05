Nallıhan\'da Ev Yangını: Evin Durumu Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir evde yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Nallıhan'ın Belenalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Bir süre sonra söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA