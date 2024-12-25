Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde 4 sanığın yargılaması yarın devam edecek.

25.12.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle davanın ikinci duruşması yarın yapılacak.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını sunduğu davada, 4 sanığın yargılanmasına yarın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Olay

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından Cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Narin Güran, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
13:19 Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’i ziyaret edecek Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
19:24 Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı
19:23 Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
19:12 TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
19:00 Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’den istifa etti Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
18:54 Balıkesir’deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
18:34 Meclis’teki ’çatı gruba’ Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 14:34:37. #1.12#
SON DAKİKA: Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.