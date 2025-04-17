Narko-Kapan Operasyonu: 577 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik icra edilen 'Narko-Kapan Ankara' operasyonundaki gözaltı sayısının 577'ye yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıkta yer alan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) bu sabah gerçekleştirilen 'Narko - Kapan Ankara' operasyonu ile sosyal medyada halkı yanıltıcı paylaşımlar yapan kişiler hakkında açıklamalarda bulundu. 'Narko - Kapan' operasyonunda 4 binden fazla polisin görev aldığını belirten Bakan Yerlikaya konuşmasında, "Bu sabah, Cumhuriyet tarihimizin en büyük narkotik operasyonu olan 'Narko - Kapan Ankara' operasyonunu gerçekleştirdik. Hazırlıkları 6 ay süren bu operasyondaki hedefimiz, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Bu operasyona 4 bin 768 polisimiz, bin 461 ekibimiz, 40 dedektör köpeğimiz ve 4 insansız hava aracı ve hava destek unsurlarımız katıldı" dedi.

"577 şahsı gözaltına aldık"

Operasyondaki gözaltı sayısında artış olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Aynı anda 626 farklı adrese baskınlar düzenledik. Hala devam eden operasyonda şu ana kadar 577 şahsı gözaltına aldık. Baronundan, elinde torbayla zehir saçan sokak satıcısına dek bu kirli zincirin her halkasını dağıtıyoruz. Biz bu mücadeleyi ülkemizin geleceği ve tüm insanlık adına verilen bir savaş olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Bu kabine dönemimizde 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi"

Mevcut kabine döneminden bugüne kadar 267 uyuşturucu şebekesinin çökertildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde, zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda, toplam 65 bin 918 şahıs tutuklandı. Bu operasyonlarda 200 tondan fazla uyuşturucu madde, 180 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplam 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi. 64'ü kırmızı bülten, 32'si kırmızı difüzyon olmak üzere aranan 96 uluslararası organize suç örgütü üyesi ülkemizde yakalandı. Ayrıca, hakkında narkotik suçlardan kırmızı bülten çıkarttığımız 65 şahsın yakalanıp ülkemize iadesi de sağlandı. Narkotik suçlardan ise dönemimizde 208 kırmızı bülten çıkartıldı. Biz hiç durmadık, durmayacağız da. Sokaklarımızı tertemiz hale getirene kadar, gençlerimizi uyuşturucudan tamamen koruyana kadar bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"İçimizde kin ve nefret tohumları ekmeye çalıştılar"

Sosyal medyada halkı yanıltıcı paylaşımlar yapan kişiler hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Bu sabahki operasyonumuz öncesinde bile polisimizin yaptığı rutin hazırlık çalışmalarını başka yerlere çekerek, halkımız arasında korku, kargaşa, infial oluşturmayı amaçlayanlar oldu. Bu kişiler, pervasızca bizim içimizde kin ve nefret tohumları ekmeye çalıştılar. Huzurumuzu, güvenliğimizi ve ekonomimizi tehdit etme cüreti gösteren bu alçak provokatörler, siber devriyelerimizin takibindeler. Bunları tespit ettik. Dün geceden beri, sosyal medya üzerinden, 116 bin 333 paylaşım yapıldı. Bunların yüzde 34'ü 'bot' hesaplardı. Paylaşımların yüzde 89'u olumsuzdu. Haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hukuk önünde tek tek hesap verecekler" dedi.

"Zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz"

Uyuşturucuya karşı mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadelemizdeki başarımızı hazmedemeyen tipler var. Onlara buradan açıkça ifade etmek istiyorum, Umurumuzda bile değilsiniz. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu - ANKARA