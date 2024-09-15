Narkotik Köpeği Ivan Gece Mesaisi Yaptı - Son Dakika
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Narkotik Köpeği Ivan Gece Mesaisi Yaptı

Narkotik Köpeği Ivan Gece Mesaisi Yaptı

Artvin'de narkotik köpeği Ivan, gece yapılan uygulamalarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

15.09.2024 00:59
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Artvin'in Arhavi ilçesinde uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası narkotik köpeği Ivan gece mesaisi yaptı. Yapılan uygulamada, durdurulan bir araçta narkotik köpeği Ivan tarafından tek tek arandı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi kadrosunda yer alan narkotik köpeği Ivan, Arhavi ilçesinde gece mesaisi yaptı. Kente uyuşturucu ile mücadelede önemli bir rol üstlenen narkotik köpeği Ivan, ekipler eşliğinde Boğaziçi ve Aşağı Hacılar mahallelerinde dönüşümlü olarak yapılan aramalarda katıldı . Hassas burnuyla polis ekiplerine büyük destek sağlayan Ivan, dur durulan araçları tek tek aradı.

Uyuşturucu tacirlerine geçit vermemek adına büyük bir kararlılıkla sürdürülen bu çalışmalarda, narkotik köpeği Ivan'ın katkısı oldukça önemli. Ekipler, gece gündüz demeden vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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