Narkotik Köpeği Jack, 28 Bin Hap Buldu

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Narkotik köpeği 'Jack' suçluların peşinde

Arama köpekli operasyonda 28 bin 130 adet hap bulundu

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından narkotik arama köpeği Jack ile yapılan çalışmalarda 28 bin 130 adet narkotik hap bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda H.E. yakalanırken, narkotik arama köpeği 'Jack' ile yapılan aramalarda da 28 bin 130 adet narkotik hap bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, H.E. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.