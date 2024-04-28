Nevşehir'de bahçesinde ölü bulunan yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de bahçesinde ölü bulunan yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı

Nevşehir\'de bahçesinde ölü bulunan yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Mehmet Ali E., bahçesinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

28.04.2024 13:34
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Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, bahçesinde ölü bulundu.

Olay Ürgüp ilçesi 15 Temmuz Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bahçesinde çalışmaya giden 75 yaşındaki Mehmet Ali E. akşam saatlerinde evine dönmedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Bahçesinde yapılan aramada Mehmet Ali E.'nin yerde hareketsiz gören ekipler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Mehmet Ali E.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kalp krizi sonucu öldüğü belirtilirken, cansız bedeni ise toprağa verildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de bahçesinde ölü bulunan yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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