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Nevşehir'de Bir Hırsız, Bir Evdeki Yumurtaları Çalarak Kaçtı - Son Dakika
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Nevşehir'de Bir Hırsız, Bir Evdeki Yumurtaları Çalarak Kaçtı

Nevşehir'in Emek Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan kümese giren bir hırsız, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilerek yumurtaları çaldıktan sonra uzaklaştı.

Nevşehir\'de Bir Hırsız, Bir Evdeki Yumurtaları Çalarak Kaçtı
30.01.2024 - 10:48,
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Nevşehir'de bir evin bahçesinde bulunan kümese giren bir kişinin kümeste bulunan yumurtaları çalarak kaçması güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay Emek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir evin bahçesinde bulunan kümese gelen hırsız, kümeste bulunan yumurtaları çaldı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda hırsız yumurtaları aldıktan sonra cebine koyarak uzaklaştığı görüldü. Hırsızın sakin tavırları ise izleyenlere pes dedirtti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Nevşehir, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Bir Hırsız, Bir Evdeki Yumurtaları Çalarak Kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de Bir Hırsız, Bir Evdeki Yumurtaları Çalarak Kaçtı - Son Dakika
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