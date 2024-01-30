Nevşehir\'de Bir Hırsız, Bir Evdeki Yumurtaları Çalarak Kaçtı

Nevşehir'de bir evin bahçesinde bulunan kümese giren bir kişinin kümeste bulunan yumurtaları çalarak kaçması güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay Emek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir evin bahçesinde bulunan kümese gelen hırsız, kümeste bulunan yumurtaları çaldı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda hırsız yumurtaları aldıktan sonra cebine koyarak uzaklaştığı görüldü. Hırsızın sakin tavırları ise izleyenlere pes dedirtti. - NEVŞEHİR