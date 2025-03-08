Nevşehir\'de camide bir kişi ölü bulundu

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük beldesi Merkez Camii'nde ikindi namazı için camiye gelen imam ve cemaat, imam odasında yerde yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

CAMİDE ESRARENGİZ ÖLÜM

İmamın ihbarı üzerine camiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Camide yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin 54 yaşındaki İhsan Yavuz'un olduğu tespit edildi. Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.