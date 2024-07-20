Nevşehir'de Genç, Evinin Damından Düşerek Hayatını Kaybetti

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Nevşehir'de evinin damında yatmak isteyen genç gece saatlerinde damdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy mahallesinde yaşandı. 30 yaşındaki Gürkan Gürlek hava sıcaklığı nedeniyle evinin damında yattı. Gece saatlerinde uyurken damdan düşen genç ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Gürkan Gürlek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gürlek'in cenazesi öğle namazına müteakip Tuzköy mezarlığında defnedildi. - NEVŞEHİR