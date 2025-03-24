Sigara içtikten sonra ölü bulundu: Koah ve uyku apnesi hastası genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sigara içtikten sonra ölü bulundu: Koah ve uyku apnesi hastası genç hayatını kaybetti

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Nevşehir'de 38 yaşındaki genç adam koah ve uyku apnesi rahatsızlığına rağmen dışarı çıkıp sigara içtikten sonra evinde ölü bulundu.

24.03.2025 07:22  Güncelleme: 08:13
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Nevşehir'in Herikli Mahallesi Kocamaz Sokak'ta meydana gelen olayda;38 yaşındaki Tolga Çapaçeken gece saatlerinde hava almak için evinden dışarı çıktı. Bir süre dışarıda kalan genç, daha sonra evine gelerek odasına girdi. Yakınları genci kontrol etmek için odasına girdiğinde yerde hareketsiz yatarken gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Tolga Çapaçekin'in öldüğü tespit edildi.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI UYUMASI GEREKİYORDU

Sağlık ekipleri gece saatlerinde solunum cihazına bağlı olarak yatması gereken koah ve uyku apnesi rahatsızlığı olan gencin yerde cihaza bağlanmadan yattığını görünce durumu şüpheli olarak değerlendirdi ve olayı polis ekiplerine ve adli hekime bildirdi. Koah ve uyku apnesi hastalığı nedeniyle bir süre Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu edilen Tolga Çapaçeken'in zaman zaman evden gizlice dışarı çıkıp sigara içtiği belirtildi. Çapaçeken'in ölmeden öncede dışarı çıkıp sigara içtikten sonra evine dönerek odasına girdiği, ancak rahatsızlığı nedeniyle kendisini oksijen cihazına bağlayamadan yere yığıldığı iddia edildi.

Sigara içtikten sonra ölü bulundu: Koah ve uyku apnesi hastası genç hayatını kaybetti

SON PAYLAŞIMI SİGARA İÇERKEN

Tolga Çapaçeken sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımına sigara içerken çekildiği fotoğrafını koyarak "Kokuna sarılıp sarhoş olmak varken, sensizliğin hüznüne sığınıp berduş oldum ya. İşte o bana koyuyor" ifadelerini yazdığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Tolga Çapaçeken'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çapaçeken'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Sigara içtikten sonra ölü bulundu: Koah ve uyku apnesi hastası genç hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sigara içtikten sonra ölü bulundu: Koah ve uyku apnesi hastası genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eren Türkmen:
    Tam bir akp haberi bu 4 27 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Allah rahmet eylesin.. Madem hastasın ve bunun nedeni sigara bile bile ölüme neden gel gel diyorsun Allahın verdiği bu bedenler bize emanet bundan dolayı bile hesaba çekileceğiz. Allah taksiratını affetsin inşallah. 18 1 Yanıtla
  • Nazife:
    cookkk üzüldüm allah aileye sabır versin büyük acı mekani cennet olsun nur ıçinde yatsın ailesine sabırlar diliyorum. 4 1 Yanıtla
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