Nevşehir'de Minibüs Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Minibüs Kazası: 6 Yaralı

Nevşehir\'de Minibüs Kazası: 6 Yaralı

Buzlanma nedeniyle devrilen minibüste 6 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

13.02.2025 20:09
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Nevşehir'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu minibüsün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir Ürgüp Karayolu Uçhisar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Metin Y. idaresindeki 50 UT 579 plakalı Mercedes marka yolcu minibüsü, yoğun kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yolcu minibüsü geri geri gidince refüjdeki kaldırım taşlarına çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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