Nevşehir'de Üvey Dedesini Bıçaklayarak Öldüren Genç Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Nevşehir'de Üvey Dedesini Bıçaklayarak Öldüren Genç Adliyeye Sevk Edildi

Nevşehir\'de Üvey Dedesini Bıçaklayarak Öldüren Genç Adliyeye Sevk Edildi

Nevşehir'de yaşanan olayda, tartıştığı üvey dedesini bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki genç ile birlikte 3 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı ve diğer kişiler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

02.07.2024 13:23
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Nevşehir'de tartıştığı üvey dedesini bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki genç ile birlikte 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 18 yaşındaki Emir Y.; üvey dedesi Necmettin Eşsiz'den beraber yaşadığı babaannesinden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle Emir Y., üvey dedesi 74 yaşındaki Necmettin Eşsiz'i ve kavgayı ayırmaya çalışan babaannesi Ayşe Y.'yi bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Necmettin Eşsiz'in hayatını kaybettiği belirlenirken, babaanne Ayşe Y. de Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından cinayet zanlısı Emir Y. ve babası Ali Y. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlı ve gözaltına alınan 3 kişi; emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Üvey Dedesini Bıçaklayarak Öldüren Genç Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Üvey Dedesini Bıçaklayarak Öldüren Genç Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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