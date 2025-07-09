New Mexico'da Sel Felaketi: 3 Ölü

ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. Bir ev sel suyuna kapılarak sürüklendi.

ABD'nin New Mexico eyaletinde şiddetli yağışlar, dağlık Ruidoso bölgesinde sele yol açtı. Sokaklar sular altında kaldı. Bir ev sel suyunda sürüklendi. Yerel yetkililere göre akıntıya kapılan bir adam ve 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. New Mexico İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi Departmanından Danielle Silva, acil durum ekiplerinin en az 85 kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Yetkililer, dün Rio Ruidoso Nehri'nin şiddetli yağışlar nedeniyle dakikalar içinde yaklaşık 2.7 metre yükselmesi üzerine bölge sakinlerini yüksek yerlere gitmeleri konusunda uyarmıştı. - NEW MEXICO