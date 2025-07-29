Niğde\'de 1.2 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen yol kontrolü ve arama faaliyetleri kapsamında bir araçta yapılan aramada 1 milyon 200 bin makaron ele geçirildi.
Niğde merkez ilçeye bağlı Pınarcık mevkiinde gerçekleştirilen uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 milyon 200 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında değerlendirilen olayla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE
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