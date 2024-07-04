Niğde\'de 1 Ayda 43 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonu

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 ayda 43 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucunun arzı ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 01.06.2024 - 30.06.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 514 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek ve 9 bin 915 TL ele geçirdi. İşlem başlatılan 43 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan açıklamada; il genelinde uyuşturucu ile mücadelenin kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - NİĞDE