Niğde\'de 5 Kaçakçı Yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

16-20 Nisan 2025 tarihleri arasında kaçakçılığın önlenmesine yönelik bir dizi operasyon gerçekleştiren KOM ekipleri, yürütülen çalışmalarda, emtia kaçakçılığı, sahte alkol kaçakçılığı ve sağlık için tehlikeli madde kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 10 bin 78 adet sağlık için tehlikeli madde, 88 adet gümrük kaçağı emtia, 21 şişe alkol ve 1 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE