Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin araçlarında gerçekleştirilen aramalarda 150 kilogram tütün, 89 adet kaçak ürün, 702 adet sağlık için tehlikeli madde ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Kaçakçılığa Geçit Yok - Son Dakika
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