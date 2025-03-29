Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 10 bin adet doldurulmuş makaron ve bin 116 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE