Niğde'de Mumyayı Satmaya Çalışan 6 Şüpheli Adliyede

Niğde'deki mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli adliyede

NİĞDE - Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen mumyayı satmaya çalışan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabasında tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahısların olduğunu tespit eden Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. H.G.'ye ait ikamette yapılan aramada, ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen erkek mumya ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında H.G., K.D., R.G., Ş.K., H.O. ve İ.E. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Karakoldaki işlemleri tamamlanan 6 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Bor Adliyesine sevk edildi.

Mumya koruma altına alındı

Ele geçirilen mumyanın ise incelenmek üzere koruma altına alındığı öğrenildi.