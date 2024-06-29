Niğde'de 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası tanıtıldı - Son Dakika
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Niğde'de 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası tanıtıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından havaya ateş açılması sonucu gerçekleşen ölüm ve yaralanma olaylarına Şadırvan Parkı'nda açılan stantla dikkat çekildi. Vatandaşlar dağıtılan broşürle bilgilendirildi ve mutluluğa gölge düşüren ateş açılması ile ilgili uyarılarda bulundu.

29.06.2024 14:38
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Niğde'de "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyası tanıtıldı

NİĞDE - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından havaya ateş açılması sonucu gerçekleşen ölüm ve yaralanma olaylarına Şadırvan Parkı'nda açılan stantla dikkat çekildi.

Vatandaşlar dağıtılan broşürle bilgilendirildi ve mutluluğa gölge düşüren ateş açılması ile ilgili uyarılarda bulundu. Açılan standı ziyaret eden Niğde Valisi Vahit Çelik, düğün, asker uğurlamaları ve spor karşılaşmaları gibi eğlencelerde havaya ateş edilmesi sonucu birçok acı olayın yaşandığını belirterek vatandaşın sevinçlerini silah kullanmadan yapmasını istedi.

Vali Çelik, emniyet sorumluluk sahasında 2023'te bir olayın olduğunu ve bir kişiye işlem yapıldığını belirterek, "Jandarma sorumluluk sahasında 5 olay oldu, 16 kişiye işlem yapıldı ve 5 vatandaşımız da yaralandı. 2024'te ise emniyet sorumluluk sahamızda olayımız olmadı ama jandarma sorumluluk sahasında bayram döneminde Altunhisar ilçesinde bir olayımız oldu ve 8 vatandaşımız yaralandı. Tüm vatandaşlarımızdan bayramlarda, düğünlerde ve asker uğurlamalarında sevinçlerini yaşarken silah kullanmamalarını istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Jandarma, Niğde, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası tanıtıldı - Son Dakika

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