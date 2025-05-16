Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi Köyü'nde jandarma ekipleri tarafından belirlenen bir şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 9 mm çapında tabanca, 7,65 mm çapında bir tabanca, 259 adet fişek ve bir adet bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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