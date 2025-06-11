Niğde\'de Sahte Alkol ve Silah Operasyonu

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkol imalatı ve ticareti ile ruhsatsız silah bulundurmak suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 20 litre etil alkol, 5 adet alkol yapım kiti, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE