Niğde\'de Suç Bilinçlendirme Faaliyetleri

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları suçlara karşı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Toplumda güvensizlik kaygısının ve suç korkusunun önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, park ve semt pazarlarında genel güvenlik, hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan faaliyetlerde, vatandaşlara dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin broşürler dağıtılarak, suçlara karşı alabilecekleri basit ama etkili önlemler konusunda bilinç kazandırılması hedeflendi. - NİĞDE