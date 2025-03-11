Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı

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Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Orta Çağ dönemine ait olduğu belirlenen bir mumyayı satmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

11.03.2025 21:50  Güncelleme: 22:29
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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahısların olduğunu tespit eden Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

Niğde'de Tarihi Mumyaya Operasyon: 6 Gözaltı

ORTA ÇAĞ DÖNEMİNE AİT MUMYA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, H.G. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu belirlenen bir mumya ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de Tarihi Mumyaya Operasyon: 6 Gözaltı

"KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Niğde\'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Operasyon, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Niğde, Orta, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erkan Atan:
    cesetler ne zamandan beri kültürel miras oldu be 0 0 Yanıtla
  • Kerem7272:
    Bu nerenin mumyası Niğde in boru var Dı. Mumyası da mı varmış 0 0 Yanıtla
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