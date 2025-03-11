Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahısların olduğunu tespit eden Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, H.G. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu belirlenen bir mumya ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)