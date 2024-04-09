Niğde'de yoldan çıkan tır, yol kenarındaki evin bahçesine daldı - Son Dakika
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Niğde'de yoldan çıkan tır, yol kenarındaki evin bahçesine daldı

Niğde\'de yoldan çıkan tır, yol kenarındaki evin bahçesine daldı

Niğde'de Altunhisar - Bor yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak meyve ağaçlarını kırarak bir evin bahçesine daldı. Kazada yaralanan olmazken, tırda ve bahçede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.04.2024 16:12  Güncelleme: 16:13
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Niğde'de yoldan çıkan tır, yol kenarındaki evin bahçesine daldı.

Kaza, Altunhisar - Bor yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 68 ACF 365 plakalı tır, yoldan çıktıktan sonra meyve ağaçlarını kırarak evin bahçesine daldı. Kazada yaralanan olmazken tırda ve bahçede maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de yoldan çıkan tır, yol kenarındaki evin bahçesine daldı - Son Dakika

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