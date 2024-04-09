Niğde'de yoldan çıkan tır, yol kenarındaki evin bahçesine daldı.
Kaza, Altunhisar - Bor yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 68 ACF 365 plakalı tır, yoldan çıktıktan sonra meyve ağaçlarını kırarak evin bahçesine daldı. Kazada yaralanan olmazken tırda ve bahçede maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de yoldan çıkan tır, yol kenarındaki evin bahçesine daldı - Son Dakika
Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İkicesmelik Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir şahıs da tespit edildi. Operasyonun devamında ise 2 şahıs daha yakalandı ve bir şahıs tutuklandı.
Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araziye gömülü şekilde 53 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi Sağgöze kırsalında araziye gizlenmiş olan esrar maddesi bulunduğu belirtildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir turist, ayağının kayıp düşmesi sonucu yapay şelalenin tepesinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda turist kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar, ellerinde döner bıçakları bulunan 2 kişi tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocukları döner bıçağıyla gören iş yeri sahibi dehşete düştü. İş yeri sahibi olayla ilgili şikayette bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?