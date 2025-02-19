Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Bor ilçesi Okçu köyünde operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen çalışmada, bir şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE