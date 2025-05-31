Ülke felakete sürüklendi, 151 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ülke felakete sürüklendi, 151 kişi hayatını kaybetti

Ülke felakete sürüklendi, 151 kişi hayatını kaybetti
31.05.2025 15:19
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Nijerya'nın Nijer eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi. Sel nedeniyle 3 bin 18 kişi yerinden olurken, 265 ev yıkıldı ve 2 köprü çöktü.

Nijerya'nın Nijer eyaletini vuran sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nijer Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı İbrahim Hussaini yaptığı açıklamada, Mokwa kasabasında meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiğini belirtti. Hussaini, 3 bin 18 kişinin yerinden olduğunu, 265 evin tamamen yıkıldığını ve 2 köprünün çöktüğünü aktardı.

Ülke felakete sürüklendi! 151 kişi hayatını kaybetti, 2 köprü çöktü, çok sayıda ev yıkıldı

ULUSAL ACİL DURUM MÜDAHALE MERKEZİNİN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ TALİMATI

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, eyalete hızla yardım ulaştırmak için ulusal acil durum müdahale merkezinin faaliyete geçirilmesi talimatını verdi. Tinubu, "Arama ve kurtarma operasyonları devam ediyor ve ilgili tüm federal kurumlar eyalet hükümetinin çabalarını desteklemek için harekete geçirildi. Yardım malzemeleri ve geçici barınak yardımı gecikmeden dağıtılıyor. Bu felaketten etkilenen hiçbir Nijeryalının geride kalmamasını veya duyulmamasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ülke felakete sürüklendi! 151 kişi hayatını kaybetti, 2 köprü çöktü, çok sayıda ev yıkıldı

2 KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Başkent Abuja'ya 350 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan Mokwa kasabasını vuran felakette evler sel suyuna kapılırken, yollar sular altında kaldı, 2 köprü çöktü. Acil durum ekipleri ve bölge sakinleri, sel sularında ve evlerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ülke felakete sürüklendi! 151 kişi hayatını kaybetti, 2 köprü çöktü, çok sayıda ev yıkıldı

Seller, Batı Afrika ülkesinde yetersiz altyapı nedeniyle her yıl yüzlerce kişinin ölümüne yol açarak büyük hasar bırakıyor. Bilim insanları ayrıca iklim krizinin aşırı hava olaylarını tetiklediği konusunda uyarıyor.

Ülke felakete sürüklendi! 151 kişi hayatını kaybetti, 2 köprü çöktü, çok sayıda ev yıkıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ülke felakete sürüklendi, 151 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ankara null:
    trabzona rizeye bakin asil siz. belediyeler calismiyor 0 0 Yanıtla
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