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Niksar'da Eğitime Ara

Niksar\'da Eğitime Ara

Soğuk hava ve buzlanma riski nedeniyle Niksar'da eğitime bir gün ara verildi.

25.02.2025 07:33
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Tokat'ın Niksar ilçesinde soğuk hava ve buzlanma riskine karşı eğitime 1 gün ara verildi.

AFAD ve Meteoroloji verilerinin işaret ettiği soğuk hava dalgası nedeniyle Niksar'da gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Niksar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almak amacıyla 25 Şubat Salı günü ilçedeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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