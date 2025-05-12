Nizip\'te Kaza: Araç \'DUR\' Tabelasında Durdu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde virajı alamayarak devrilen hafif ticari aracı "DUR" tabelası durdurdu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Nizip ilçesi arasındaki kırsal Günaltı Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Ş.K,'nin kullandığı 27 C 5763 plakalı hafif ticari araç, viraja hızlı girdikten sonra kontrolden çıktı. Devrilen araç, yol kenarındaki "DUR" tabelasına çarparak durabildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP