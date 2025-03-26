Nizip\'te Lastik Yüklü Tırda Yangın

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halinde olan lastik yüklü tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Nizip-Gaziantep D-400 karayolu Keferbostan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen lastik yüklü tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın fark eden sürücü, yol kenarına park ettiği tırdan dışarı çıktıktan sonra alevler her yeri sardı. Tır, kısa sürede alev topuna dönerken dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Tırdaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP