Nizip\'te Traktör Devrildi: 65 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Nizip ilçesi kırsal Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasındaki ağaçları sulamadan dönen Ali Osman Altıntaş'ın (65) kullandığı 27 JB 625 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ali Osman Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altıntaş'ın cenazesi, yapılan inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, yapılacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP