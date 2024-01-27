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Nusaybin'de Kerpiç Evin Tavanı Çöktü - Son Dakika
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Nusaybin'de Kerpiç Evin Tavanı Çöktü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 kişinin kaldığı kerpiç evin tavanı, yağış sonrası çöktü. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, maddi hasar meydana geldi. Ev sahipleri yetkililerden yardım talep etti.

Nusaybin\'de Kerpiç Evin Tavanı Çöktü
27.01.2024 - 17:35,  Güncelleme: 17:42
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 kişinin kaldığı kerpiç evin tavanı, yağış sonrası çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, maddi hasar oluştu.

Nusaybin ilçesine bağlı Yenituran Mahallesi'nde 7 kişilik ailenin kaldığı kerpiç ev, yağışlara dayanamayıp çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dün yağan şiddetli yağmurdan sonra kirada kaldıkları evinin tavanının çöktüğünü ve 5 dakika önce dışarı çıktıklarını aktaran belirten Zeyni Sonbur, kendilerine bir şey olmadığını, maddi ve manevi olarak zarar gördüklerini söyledi.

Evden çıktıkları esnada tavanın çöktüğünü ifade eden Sonbur, "1-2 dakika ile kurtulduk. Çok şükür çocuklarımıza bir şey olmadı. Biraz maddi sıkıntı yaşadık. Bütün eşyalar mahvoldu. Evde 3 kişiydik. Allah'a şükürler olsun yine tekrarlıyorum can kaybımız yok. Ama maddi olarak zararımız büyük. Bütün eşyalarımız gitti yetkililerden yardım talep ediyorum. Mahalle muhtarımız yardıma geldi. Allah razı olsun bize yardımcı oldu. Çocuklar çok korktu. Bizi ve çocukları teselli etti" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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